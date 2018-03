Stadionmorder igen dømt for vold

AALBORG: 25-årige Rasmus Popenda blev torsdag idømt 70 dages ubetinget fængsel for vold i forbindelse med et værtshusslagsmål i marts sidste år.

Det er den 25-åriges anden voldsdom, efter han blev dømt for det såkaldte stadiondrab i oktober 2007, hvor en 48-årig familiefar blev tæsket til døde ved Aalborg Stadion.

Og samtidig også anden gang, at den 25-årige begår ny personfarlig kriminalitet, mens han var prøveløsladt.

Frifundet for grov vold

Den seneste voldsepisode fandt sted ved Cafe Budda 11. marts sidste år, hvor et selskab fra en polterabend kom op at skændes med nogle af de andre gæster på værtshuset - heriblandt den 25-årige dømte.

Skænderiet fortsatte ude på gaden, hvor de to grupper røg i totterne på hinanden og det endte med, at tre personer fra polterabend-selskabet blev overfaldet med slag og spark i hovedet, fortæller anklager Mikkel Holdensgaard.

Anklageren fortæller, at både den 25-åriges og vidnernes forklaringer i Retten i Aalborg bar præg af, at alle havde været fulde under voldsepisoden, og derfor var der noget usikkerhed omkring hændelsesforløbet.

Voldsofrene havde blandt andet svært ved at sige med sikkerhed, hvem der havde sparket, og hvor meget af volden, den 25-årige stod bag.

Nægter vold

Derfor blev den Rasmus Popenda frifundet for grov vold, og i stedet dømt for den milde voldsparagraf i straffeloven. Retten fandt det nemlig kun bevist, at den 25-årige havde slået en person i hovedet, oplyser Mikkel Holdensgaard.

Rasmus Popenda nægter sig skyldig i anklagerne mod ham. Han har dog erkendt, at han var en del af skænderiet og den tumult, der efterfølgende opstod ude foran værtshuset.

Men han nægter at have udøvet vold, fortæller Mikkel Holdensgaard.

Vold i prøvetid

Rasmus Popenda blev i oktober 2008 idømt syv års fængsel for stadiondrabet af Vestre Landsret. I 2012 blev han prøveløsladt, men allerede i 2013 blev han igen dømt for vold under en bytur samme år, hvor han sammen med en kammerat overfaldt en anden mand i Aalborg Øst.

Den 25-årige blev i byretten dømt for at slå offeret to gange og skubbe ham omkuld, så han slog hovedet i en kantsten. Den dom gav 60 dages fængsel, men udløste også reststraffen på 697 dages fængsel for stadiondrabet.

Da den seneste voldssag fandt sted, var den 25-årige således igen prøveløsladt. I straffen på 70 dages fængsel er der derfor indeholdt en reststraf på 35 dage, fortæller anklager Mikkel Holdensgaard.

Den 25-årige ankede dommen på stedet.