Stærk målmand til Aalborg Pirates

Tadeas Galansky her i aktion for Odense mod Frederikshavn White Hawks. Foto: Kurt Bering

AALBORG: For godt en uge siden måtte Aalborg Pirates vinke farvel til profilen Ronan Quemener.

Nu henter man Tadeas Galansky til klubben.

- Det gjorde ondt på os, at sige farvel til Ronan. En erstatning for ham virkede som en meget svær opgave. At vi nu kan præsentere den bedste målmand for sidste sæson i Metal Ligaen, er ganske enkelt et scoop, siger sportschef Ronny Larsen i en pressemeddelelse.

Tadeas Galansky valgte ikke at forlænge sin kontrakt i Odense for den kommende sæson. Galansky stod med en redningsprocent på 92,4%, hvor Ronan Quemener imponerede med 91,8%.

Tadeas Galansky har spillet de seneste sæsoner i Odense Bulldogs. I sidste sæson viste han stort potentiale og endte med ligaens bedste redningsprocent i grundspillet, mens han blev pokalmester med Odense året før.

- Vi kender allerede Tadeas Galansky og han kender os som klub gennem ligaen. Vi følte begge at det var et perfekt match at få Tadeas til Aalborg, udtaler cheftræner Brandon Reid.

Ehlers siger foreløbigt farvel

Til gengæld må Aalborg Pirates sige et foreløbigt farvel til Sebastian Ehlers. Sebastian har af personlige årsager ønsket at blive løst fra sin kontrakt.

- Sebastian har ikke fundet sit niveau over de sidste sæsoner. Sebastian har et brændende ønske om at give sit ypperste og det har han haft svært ved over de sidste sæsoner, udtaler Ronny Larsen.

- Når en Aalborg-dreng skal videre gør det altid rigtig ondt. Byen elsker disse drenge og det samme gør organisationen. I Aalborg Pirates sætter vi dog pris på det hele menneske, og Sebastian har behov for at prøve noget nyt for at finde sig selv igen. Det er ikke min opfattelse, at vi siger farvel til Sebastian, men på gensyn, udtaler adm. direktør Thomas Bjuring.

- Selvom jeg har besluttet mig for at søge nye udfordringer er jeg meget taknemmelig for den støtte og opbakning som både klubben og fansene altid har vist mig. Tak for det. Det betyder rigtig meget og jeg vil altid have et helt specielt forhold til aalborgensisk ishockey, siger Sebastian Ehlers i pressemeddelelsen.

Aalborg Pirates siger ligeledes farvel til den rutinerede back Anders Overmark. Begge parter er enige om at ophæve kontrakten.