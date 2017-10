Stak kniv i benet på mand og smed ham ud af vindue

AALBORG: To 24-årige mænd er blevet dømt for grov vold og afpresning mod en anden mand, som de mente skyldte dem penge. De stak blandt andet manden i benet og smed ham ud af et vindue i forsøget på at få ham til at betale.

Den voldsomme episode fandt sted om aftenen 10. juni i en af de dømtes lejlighed. Her truede de to 24-årige mænd den anden mand, stak ham med en kniv, viklede en ledning om halsen på ham og til sidst smed ham ud af et vindue fra lejligheden i stueetagen.

Den brutale behandling bundede sandsynligvis i et mellemværende om penge, selvom de implicerede parter ikke var helt enige om hverken beløbets størrelse eller hvor gældens stammede fra.

Muligvis narkogæld

Voldsofferet forklarede i Retten i Aalborg, at han havde købt kokain af tredje mand, men at der ikke var aftalt en pris. Ifølge ham måtte afpresningen derfor handle om narkogælden, selvom gælden - efter hans opfattelse - ikke kunne være så stor, forklarer anklager Mette Bendix.

Det var den ene af de 24-årige mænd dog ikke helt enig i. Han mente godt nok, at voldsofferet skyldte 50.000 kroner, men ifølge ham stammede gælden ikke fra narko. Desuden nægtede han, at han havde udøvet vold eller afpresning, og ifølge ham havde mændene blot talt om, hvordan gælden skulle indfries, fortæller anklageren.

Den anden 24-årige nægtede overhovedet at have været til stede under voldsepisoden, og erkendte kun, at have kørt voldsofferet hen til lejligheden.

Dømt for flere forhold

Retten lagde dog vægt på voldsofferets forklaring sammenholdt med hans skader, og fandt begge 24-årige mænd skyldige. De blev idømt henholdsvis et år og seks måneders fængsel og et år og tre måneders fængsel.

De to 24-årige blev også dømt for en række mindre forhold for blandt andet overtrædelse af våbenbekendtgørelsen, færdselsloven og lov om euforiserende stoffer.

De udbad sig betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen.