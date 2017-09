Stak kvinde med kniv i jalousi

AALBORG: Det var jalousi, der var årsag til, at en 21-årig kvinde blev stukket med kniv i Jomfru Ane Gade i august.

En 21-årig mand fra Odense erkendte mandag i Retten i Aalborg, at han stak den unge kvinde med en kniv. Ifølge den 21-årige mand var han sur, fordi kvinden havde brændte ham af, fortæller anklager Jette Rubien.

De to unge havde mødt hinanden til en fest i Aalborg i foråret, og her var den 21-årige mand blevet forelsket i kvinden. Manden forklarede i retten, at de efterfølgende havde aftalt at mødes, men at den 21-årige kvinde brændte ham af.

Det gjorde ham så sur, at han i dagene op til knivstikkeriet truede kvinden på livet via Facebook og sms. 6. august rejste den 21-årige mand så til Aalborg og tog en kniv med i Jomfru Ane Gade, og omkring klokken 04.15 stak han den 21-årig kvinde i venstre skulder, så hun fik et stiksår, der måtte sys med tre sting.

Den 21-årige, der tidligere dømt for vold, og havde en reststraf på 60 dages fængsel, blev idømt otte måneders fængsel samt en betinget udvisning af landet.