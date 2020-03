Stak med kniv: 17-årig idømt et halvt års fængsel

AALBORG:En 17-årig dreng blev ved Retten i Aalborg onsdag idømt et halvt års fængsel for grov vold efter en episode, der fandt sted om aftenen 29. november sidste år. Det fortæller anklager Kristina Frandsen fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Drengen blev dømt efter alle tre punkter i anklageskriftet - og det drejede sig om grov vold, vold og trusler mod et vidne.

Han mødte sit offer, som han kendte i forvejen, omkring klokken 19.45, hvor de to kom op at toppes. Herefter trak den nu dømte 17-årige en kniv, som han stak ud med. Det lykkedes ham at ramme offeret, men selv om kniven gik gennem offerets jakke og trøje, endte det kun med at overfladisk snitsår på brystkassen.

Under overfaldet slog den 17-årige også sit offer med et knytnæveslag, som var anklageskriftets punkt om "almindelig" vold.

Da de tog var gået hver til sit ringede den 17-årige til offeret og forsøgte at true ham til ikke at sige noget politiet om overfaldet.

I anklageskriftet indgik også at den 17-årige skulle henvises til Ungdomskriminalitetsnævnet, men det blev han ikke, idet han om ganske kort tid fylder 18 år, så en afgørelse fra nævnet næppe kan træffes inden han alligevel er vokset ud af nævnets rammer.

Den 17-årige udbad sig betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen.