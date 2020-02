Stak ud efter mand på tankstation: Fængslet fire uger

AALBORG:En 28-årig mand fra Aalborg er blevet varetægtsfængslet i fire uger sigtet for at forsøge at stikke en mand ned på Circle K tankstationen på Løvbakken 2 i Nørresundby.

Det oplyser anklager Bjørn Fogh, Nordjyllands Politi.

Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre ved Retten i Aalborg fredag over middag.

Derfor kan anklageren heller ikke kaste det store lys over sagen.

Forsøget på knivstikkeri foregik søndag ved middagstid. Efter et større skænderi stak den 28-årige ud efter en 26-årig mand, der dog undveg knivstikkeriet og stak af fra tankstationen. Også den 28-årige stak af og blev først anholdt torsdag.

Sigtelsen gik på grov vold i gentagelsestilfælde, så den 28-årige er kendt af politiet i forvejen for lignende kriminalitet. Han er således tidligere dømt for vold.

Den 28-årige nægtede sig skyldig i sigtelsen. Og da grundlovsforhøret var for lukkede døre, kan anklageren derfor ikke sige, om der var tale om narko- eller banderelateret kriminalitet, men der er kun rejst sigtelse for forsøg på grov vold.

- Men vi mener, at de involverede kender hinanden på forhånd. Mere kan jeg ikke sige, lyder det fra Bjørn Fogh.

Den sigtede kærede varetægtsfængslingen til Landsretten, der så skal tage stilling til fængslingen.