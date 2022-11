Stalker-dom: 25-årig chikanerede ekskæreste via MobilePay

NORDJYLLAND:En 25-årig mand fra Odense blev tirsdag ved Retten i Aalborg idømt otte måneders fængsel for fysisk og psykisk vold samt stalking mod sin ekskæreste i Nordjylland.

Over en periode på omtrent halvandet år har han flere gange slået og sparket kvinden, holdt en pude over hendes hoved og nedværdiget hende ved at kalde hende "luder", "kælling", "satan" og lignende, ifølge anklageskriftet.

Selv om han i august i år fik et tilhold - et forbud - mod at opsøge eller kontakte kvinden igen, blev han ved med at chikanere og forfølge hende.

Næsten 1600 gange sendte han hende små beløb og beskeder via MobilePay, og han sendte også sms'er og ringede til hende.

Desuden mødte han op ved hendes bopæl.

Hvad er stalking? Stalking er en form for psykisk vold, som består af uønsket og gentagen overvågning, forfølgelse og chikane. Stalking kan blandt andet bestå af: Gentagende telefonopkald, SMS’er, e-mails og breve samt chikane på internettet

Forfølgelse og overvågning af personens hjem og arbejdsplads samt overvågning via elektronisk udstyr som for eksempel.

Rygtespredning og falske anklager

Chikanering af personens familie, venner og kollegaer

Hærværk af personens ejendele

Vold eller trusler om vold Kilde: Dansk Stalking Center og Socialstyrelsen VIS MERE

En domsmandsret i Aalborg fandt manden skyldig i psykisk og fysisk vold mod kvinden, som han også havde stalket - og dermed overtrådt tilholdet om, at han ikke måtte kontakte eller nærme sig hende.

Dommen lød på otte måneders ubetinget fængsel, og han fik samtidig en advarsel om udvisning, skriver anklageren på Twitter.

Manden skal fortsat sidde varetægtsfængslet efter dommen, bestemte retten.

25-årig mand fra Odense idømt 8 måneders ubetinget fængsel og en advarsel om udvisning for fysisk og psykisk vold, stalking og overtrædelse af tilhold over for tidligere kæreste, der er bosat i Nordjylland. Fortsat varetægsfængslet efter dom /AAO #anklager — Nordjyske anklagere (@NjylAnklagere) November 29, 2022

Læs også: