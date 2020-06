Stamkunde tog en skraber på bodegatoilettet og udløste alarmen, da alle var gået hjem

AALBORG:Han kan næsten ikke fortælle historien. Sådan griner han. Og sådan har det været i mere end et døgn.

Flemming Martinussen ejer Østerport Bodega i Nørregade i Aalborg. Et af de små, brune værtshuse, hvor der er plads til cigaretrøg, stamkunder og en masse røverhistorier.

Nu har bodegaværten fået en historie mere til kataloget, som nok skal blive fortalt mere end én gang blandt gæsterne, når de har fået øl i glasset og en lille gewesen "on the side".

Flemming Martinussen, som driver Østerport Bodega, sammen med en af sine servitricer, Ubber. Foto: Henrik Louis

Kort før lukketid ved midnat mandag aften gik en af stamkunderne - en herre sidst i 50'erne - ubemærket ud på værtshusets toilet, hvor han satte sig ned og faldt i søvn, mens Flemming Martinussen og servitricen Lis lukkede for serveringen, fik de sidste gæster ud, låste bodegaen af og gik hjem.

Ingen opdagede den sovende gæst på toilettet, fordi døren stod på klem - og derfor regnede de ikke med, at der var nogen.

Først fire timer senere - kl. 03.50 - vågnede gæsten på toilettet og trådte ud i værtshuset, hvor han udløste en hylende alarm, som sendte en vagtpatrulje fra selskabet G4S til stedet.

Hvad der så skete, dokumenterer overvågningsbilleder inde fra bodegaen.

Flemming Martinussen fortæller, mens han griner som en flækket træsko:

- Kort før kl. 4, hvor var ved at blive lyst, kigger han ud af toilettet som en rotte, der kigger ud af et hul, og ind i en bar, der er helt tom. Så går han to-tre skridt ind i baren, og så går alarmen. Så kommer hyletonen, og der kan vi se, at han giver et hop, så han er ved at hoppe op i loftet. Så kommer vores vagtalarm kørende. Der står han inde i vinduet, rækker armene op og banker på ruden. Han aner ikke, hvem der kommer. Han be'r bare om hjælp.

Kan han ikke bare låse sig ud?

- Nej, han kan sgu ej - han kan ikke åbne dørene, de er låst indefra. Så han kan fa'me ikke komme ud, forklarer Flemming Martinussen og fortæller videre:

-Så kommer vagten, der har en lygte med, og lyser ham ind i øjnene. Der rækker han armene i vejret, ligesom om han skulle skydes. "Jeg har ikke gjort noget", sagde han bare, griner Flemming Martinussen, som efter alarmen blev ringet op af vagtselskabet og beroliget med, at situationen var udramatisk og under kontrol.

Vagten fra alarmselskabet skrev denne rapport til indehaveren af Østerport Bodega om årsagen til fremmødet kort før kl. 4 tirsdag morgen. Foto fra bodegaens Facebookside

I bodegaen sluttede alarmsituationen også i god ro og orden, skønt stamgæsten efter den fire timer lange lur og flere minutter i selskab med en hyletone fra alarmen var vågnet så meget op, at han på vej ud af sit ufrivillige fangehul lige ville fortælle vagten fra GS4, hvad der havde gjort ham så træt.

Det viser overvågningsbillederne også.

- Han peger op på flaskerne i baren, men det er vagten godt nok ligeglad med, griner bodegaværten.

Hør en grinende Flemming Martinussen fortælle den del af historien

Lyt til... Det er svært at holde masken

Alarmdramaet natten til tirsdag har lige siden udløst det ene latterbrøl efter det anden på det lille, brune værtshus.

Den trætte gæst selv var ikke mere skræmt af situationen, end at han dukkede op igen kort før lukketid tirsdag aften.

- Han kom, efter at vi havde lukket baren. Det var to andre servitricer, der serverede, så han sagde ingenting, men de jo havde set ham på overvågningsvideoen. Så gik han lige så stille igen, griner Flemming Martinussen, der overtog Østerport Bodega i september 2016.

Og det er første gang, du har overnattende gæster?

- Ja, det har vi aldrig prøvet før, griner Flemming Martinussen, som efter episoden især har spekuleret over én ting.

- Det er mærkeligt, han ikke er helt firkantet bagi efter at have siddet fire timer på et toilet.