Lukkede tunnelrøret: Pludselig kom der en mand gående med sin cykel

NØRRESUNDBY:Mandag aften måtte Vejdirektoratet og Nordjyllands Politi lukke for trafikken i sydgående retning i Limfjordstunnelen, da en mand havde forvildet sig derned med sin cykel.

- Flere bilister ringer og fortæller, at der går en mand rundt dernede, og vi kan se på overvågningen, at han går i midterrabatten, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Per Jørgensen til NORDJYSKE.

Ordensmagten leder trafikken over i det modsatte rør, så de sikkert og uden fare kan sende et hold betjente ned for at hente ham.

- Hvordan dælen han er endt dernede, kunne vi godt tænke os at vide, for det kunne jo være endt i noget værre noget, siger Per Jørgensen.

Manden var ikke beruset, men kan nu se frem til en bøde for at have forvildet sig ned på motorvejen.