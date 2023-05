Starter undersøgelse af Thomas Kastrup-Larsen og TV2 Nord

AALBORG/KØBENHAVN:Som det første reelle punkt på dagsordenen skulle Radio- og tv-nævnet onsdag drøfte TV2 Nord-sagen.

Sagen, som Nordjyske har afdækket henover vinteren, drejer sig om Aalborg Kommunes mangeårige produktionsstøtte til TV2 Nord.

Nordjyske har blandt andet afsløret, at støtten i flere tilfælde er givet uden reel eller med meget sparsom sagsbehandling, og at sagsbehandlingen i samtlige tilfælde har været omkring borgmester Thomas Kastrup-Larsens skrivebord.

Produktionsstøtten beløber sig samlet til over én million kroner, og pengene er i de fleste tilfælde udbetalt efter, at TV2 Nords adm. direktør og ansvarshavende chefredaktør, Mikael Justesen, har skrevet direkte til borgmesteren.

De to sad i netværksgruppe sammen, da pengene første gang blev udbetalt i 2015.

Sagen skal undersøges

En af Radio- og tv-nævnets opgaver er at kontrollere, om de regionale TV2 regioner opfylder deres public servicekontrakter og tilladelser. Derudover træffer nævnet også afgørelser i sager om reklamer og sponsorering.

Nævnet skulle onsdag drøfte sagen for første gang, og her blev medlemmerne enige om, at sagen skal undersøges.

Det oplyser Slots- og Kulturstyrelsen, der er sekretariat for Radio- og tv-nævnet.

"Radio- og TV-nævnet besluttede på deres møde i går (onsdag red.), at de går ind i sagen om TV2 Nord. De kommer til at behandle sagen på deres møde i juni", skriver de.

Slots- og Kulturstyrelsen oplyser, at nævnet ikke har nogen kommentarer til sagen, mens den behandles.

Ingen bekymringer

Hos TV2 Nord er adm. direktør og ansvarshavende chefredaktør, Mikael Justesen, ikke er nervøs over, at Radio- og tv-nævnet nu går ind i sagen.

- Jeg synes, det er fint, det skal de endelig gøre, siger han og fortsætter:

- Det giver ikke anledning til bekymringer. Vi står på mål for, hvad vi har gjort, og har vi gjort noget forkert, skal vi selvfølgelig lære af det.

Nordjyske arbejder på at få en kommentar fra borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

Radio- og tv-nævnets næste møde er 22. juni.