Statsadvokaten anker dom i Mia-sag

AALBORG: Statsadvokaten i Viborg har anket dommen til den 38-årige Thomas Thomsen, som i slutningen af juni blev idømt forvaring for drabet på den sygeplejerskestuderende, Mia Skadhauge Stevn.

Det oplyser anklagemyndighedens presseenhed til Ritzau.

Den 38-årige mand blev af Retten i Aalborg idømt forvaring for usømmelig omgang med lig, forsøg på voldtægt og drab på den 22-årige kvinde.

Han erkendte usømmelig omgang med lig, men nægtede de andre anklager mod ham.

Han ankede med det samme dommen i det ikke erkendte omfang.

Derfor er anklagemyndighedens anke en såkaldt kontraanke.

Når sagen skal for landsretten, går statsadvokaten efter, at der skal ske domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet.

Den 38-årige mand var tiltalt for voldtægt, men retten fandt ikke, at der var beviser for, at der var gennemført en voldtægt. Derfor dømte den for voldtægtsforsøg.

Statsadvokaten ønsker, at straffen skal skærpes, oplyser anklagemyndigheden til Ritzau.

Ved Retten i Aalborg gik anklagemyndigheden efter, at en dom på fængsel på livstid.

Om det også er påstanden i Vestre Landsret, har ikke været muligt at få uddybet.