Statsministeren var i Aalborg: - Det er da Mette Frederiksen

AALBORG: Hun har gået der hundredvis af gange før, men mandag var det første gang, at Mette Frederiksen var tilbage i fødebyen i rollen som statsminister - og det gør en forskel.

- Det er da Mette Frederiksen, lød det fra flere, da de så hvem, der var i midten af det mindre optog, der i går eftermiddag gik fra borgmesterkontoret på Boulevarden til Spritfabrikken. For nok kan man overse statsministeren - men det er straks sværere at overse hende, når hun er flankeret af to PET-mænd, tre pressefotografer plus en håndfuld andre.

- Det er dejligt at være tilbage i Aalborg, og høre lidt aalborgensisk accent, sagde Mette Frederiksen, der lignede en, som mente både det samt udsagnet om, at det er godt, at der nu igen er kommet ro på efter de turbulente dage med sagen om Trump, Grønland og ordet absurd.

Statsministeren skiftede de højhælede ud med sikkerhedssko før besøget på Alfa Laval. Foto: Martin Damgård

Første stop på besøget var virksomheden Alfa Laval, hvor Mette Frederiksen blev vist rundt og fik fortalt om grønne løsninger til store skibe. Statsministeren nåede at holde en kort tale til en del af de ansatte, og fik også svaret på et enkelt spørgsmål. Nemlig at Trump faktisk var en rar mand at tale med - uden dog at gå yderligere i detaljer.

- Men jeg kan godt fortælle, at hjemme hos mig var der ingen, der gik i seng, før jeg havde talt med Trump. Det var trods alt noget, der optog teenagerne i huset.

Ellers fik hun sagt tak til de ansatte på Alfa Laval - der faktisk er den sidste rest af det gamle værft.

- Det er let nok at tale om grønne løsninger, men I gør noget ved det. Tak for at I laver den grønne omstilling, og I viser at vi kan gå foran som land, sagde Mette Frederiksen, der også lovede at slås for en reform for de, der har slidt og slæbt så meget, at de ikke kan blive ved til folkepensionsalderen.

Mette Frederiksen fik en rundvisning på den gamle spritfabrik. Foto: Martin Damgård

Dagens sidste stop var kulturhuset Trekanten i Aalborg Øst - her var der takketale fra statsministeren til alle de socialdemokrater, der havde hjulpet til under valgkampen.

