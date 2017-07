Status på storbrand: Alvorlige skader på Gigantium

AALBORG: Storbranden i Gigantium i Aalborg er endnu ikke slukket onsdag ved 14-tiden.

Ilden er dog kommet under kontrol, oplyser Nordjyllands Beredskab på et pressemøde.

Her fortæller indsatsleder Anders Brosbøl, at ilden opstod i den sydlige gavl af bygningen, som indeholder flere haller. Gavlen er helt væk, men det lykkedes at begrænse skader til storhallen.

Gigantium i Aalborg i flammer. Foto: Henrik Bo

Dog betegner indsatslederen skaderne som meget alvorlige. Der er både sket alvorlig bygningsskade på grund af flammerne, men også røg og sod har medført omfattende skader.

Fem slukningstog fra adskillige stationer i Nordjylland deltager i slukningsarbejdet, som endnu vil vare mange timer. Beredskabsstyrelsen Nordjylland bidrager også med mandskab samt en redningskran.

Brandårsag ukendt

Vicepolitiinspektør Ole Juul Schmidt fra Nordjyllands Politi oplyser, at ildens arnested er på udvendig side af bygningen i gavlen, men at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at sige noget om brandårsagen.

Politiets teknikere er allerede på stedet og skal undersøge brandårsagen nærmere, når det er muligt at komme til arnestedet, oplyser vicepolitiinspektøren.

Politiet oplyser desuden, at en brandmand er indlagt til observation for røgforgiftning.

I øvrigt beder politiet om, at bilister på den nærliggende motorvej ikke nedsætter hastigheden, hvilket kan skabe farlige situationer ved en eventuel "kiggekø".

Gigantium i Aalborg i flammer. Foto: Henrik Bo