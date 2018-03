Stefan Madsen: Det rigtige tidspunkt

HÅNDBOLD: 41-årige Stefan Madsen, der hidtil har haft en funktion som både assistent og sportslig koordinator i Aalborg Håndbold, skulle ikke bruge ret lang tid på at sige ja til tilbuddet om at blive cheftræner til sommer.

- Det føles, som det rigtige tidspunkt at tage springet på og sige ja til udfordringen. Jeg kender klubben ud og ind gennem mange års ansættelse og føler, jeg er vokset i rollen. Jeg har mærket godt efter og mener, jeg har de kvaliteter, der skal til for at bestride jobbet.

Stefan Madsen var i foråret 2016 midlertidig cheftræner, da Jesper Jensen blev fyret, og her formåede han at give resultaterne et løft.

- Det arbejde synes jeg i al beskedenhed blev løst okay. Så jeg ser frem til samarbejdet med Arnor (Atlason, red.), som jeg selv har peget på som den ideelle assistent. Han har nogle sunde og gode værdier, og derudover sidder der et eminent håndboldhoved på ham, mener Stefan Madsen.

Han skal dog først slutte den indeværende sæson af som assistent for Aron Kristjansson hos Aalborg Håndbold.