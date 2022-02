Stegen gik op i røg: Fyrede en pulverslukker af i ovnen

AALBORG:En mand, der var i gang med at forberede stegen til aftenens gæster, må sande, at han skal have fundet på en ny middag til gæsterne.

For midt under stegningen gik det helt galt.

Der gik simpelthen ild i stegen, og i stedet for at blive til aftensmad blev stegen nærmest brændt helt af. Uheldet med maden og den lille brand skete på Allerupvej i Aalborg Øst.

Det betød, at Nordjyllands Beredskab blev alarmeret ve13.25, og de rykkede med et fuldt slukningstog.

- Men da vi kom frem havde manden i huset stort set slukket ilden. Han havde fyret en pulverslukker af ind i ovnen, og det betød, at det meste af køkkenet var blevet forurenet med indholdet fra pulverslukkeren, fortæller Anders Brosbøl, indsatsleder fra Nordjyllands Beredskab.

Ingen kom til skade ved branden.

- Men manden skal have sig et bad. Ligesom køkkenet var han overdænget med hvidt pulver fra pulverslukkeren. Og der forestår en større rengøring af køkkenet, så skadesservice er blevet tilkaldt. Og så er stegen er helt død. Så manden skal altså have fat i noget andet mad, hvis gæsterne trods uheldet i køkkenet kommer til aften alligevel, lyder det fra indsatslederen.

Brandfolkene kunne returnere til stationen efter blot et kvarters tid.