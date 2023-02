Stenhuggere har i årevis genbrugt gravsten: - Det var et tabu

VESTER HASSING/DRONNINGLUND: Det blev en travl morgen for Niels Skovmand – og også travlere end den almindeligvis er, selvom han er morgenvært på Radio Nordjyske.

For efter både Nordjyske og han selv i radioen havde fortalt om hans gravstensdilemma, væltede det nemlig ind med kommentarer og tilkendegivelser fra hjælpsomme nordjyder.

Niels Skovmand ville nødig have, at forældrenes gravsten skulle knuses til skærver. Men efter at have fortalt sin historie er der fundet en genbrugsløsning. Foto: Martin Damgård

Problematikken består i, at Niels Skovmand har forældrenes gravsten hjemme i egen have. Lejen på selve gravstedet udløb for et par år siden, og Niels tog derfor stenen med hjem. Den skulle genbruges, når han selv skulle herfra.

Men nu flytter han og konen i lejlighed, og derfor har den 51-årige nordjyde ledt med lys og lygte efter en måde at genbruge stenen på, uden den skal knuses.

Det viste sig i første omgang svært at finde en løsning, men efter onsdagens omtale er der sket et skred i sagen.

- Jeg har svaret mange søde mennesker, der gerne vil have stenen, og der er flere stenhuggere, der har meldt sig på banen, som også genbruger stenene, fortæller han.

Gjort i årevis

Under både Niels Skovmands og Nordjyskes research lignede det ellers ikke umiddelbart, at genbrug af gravsten var særligt udbredt. Det var i hvert fald ikke noget, der for alvor blev reklameret med andre steder end hos Filip Møller i Horsens, der har lavet et helt koncept ud af genbrugsgravsten.

Men det er faktisk udbredt. Eller i hvert fald hos rigtige stenhuggere, forklarer Karl Badsberg-Nielsen, der står bag Stenhuggeren i Dronninglund & Hals.

Stenen her er et eksempel på, hvordan en gravsten, der før lignede en åben bog, kan hugges om og få et helt andet udtryk. Foto: Lars Pauli

Han har været stenhugger i omkring 40 år, og i alle de år har stenhuggere modtaget brugte gravsten og hugget dem om, så de kunne bruges på ny, forklarer han.

- De sten, vi kunne få hjem fra kirkegårdene, genbrugte vi. Når vi havde tid i vinterperioden, stod vi da og tog gamle sten ind og lavede dem til. Men man snakkede ikke om det, for det var sådan noget tys tys.

- I vores fag har det været lidt tabubelagt at genbruge gravsten.

Win win

Når stenhuggerne alligevel gjorde det, foregik det i samarbejde med kirkegårdene. I stedet for at de skulle betale en vognmand for at fjerne udtjente gravsten, kunne stenhuggerne komme og fjerne dem gratis. Det sparede kirkegården penge, og stenhuggeren fik en gratis sten. Endda nogle gange stentyper, man ikke ville kunne skaffe igen.

I dag er tiden dog en helt anden, og det er ikke længere lige så ildeset at genbruge gravsten.

Tværtimod er det ifølge stenhuggeren påskønnet af Kirkeministeriet, og desuden kan genbrug af gravsten blot være en del af det at være en grøn kirkegård.

For halvandet år siden startede Karl Badsberg-Nielsen derfor det første samarbejde med en kirkegård i Hadsund-området. Her fik han lov til at udstille genbrugte gravsten, så potentielle kunder kunne se dem.

- Så når folk kommer ud og bestiller et gravsted, kan de også se genbrugsgravstenene, der har en god pris i forhold til nye sten.

I dag er udstillingerne udbredt til otte forskellige kirkegårde i hele Nordjylland, og der er flere på vej. Fremover vil Karl Badsberg-Nielsen også i højere grad promovere netop muligheden for at genbruge gravsten.

For ham at se er det nemlig genbrugsstenene, der bliver erhvervets redning fra at uddø.

- Man er nødt til at skulle kunne noget med hammer og mejsel for at lave sådan noget.

- Da jeg blev udlært stenhugger for 40 år siden, sagde min onkel, det ikke var etisk korrekt at genbruge gamle sten. Han blev nærmest gal på mig over at høre det. Men det må man gerne i dag, siger stenhugger Karl Badsberg-Nielsen. Foto: Lars Pauli

Afleveres i Dronninglund

Efter stenhuggeren kontaktede Niels Skovmand, er de to nået frem til en god genbrugsløsning. Så nu skal radioværten have slæbt den tunge gravsten ud i bilen og køre den afsted til Dronninglund, op til Karl Badsberg-Nielsens værksted.

For Niels Skovmand er det rart, at han nu ved, hvor han skal køre stenen hen, og at der har været sat fokus på muligheden for at genbruge sten som hans.

- Jeg håber, at vi med den her diskussion slipper for det vanvid, det er ikke at genbruge noget så åbenlyst som gravsten.