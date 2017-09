Stenkast mod lastbil - ni-årig snuppet

AALBORG: En bare ni år gammel dreng blev tirsdag eftermiddag pågrebet af politiet efter endnu en episode med stenkast fra en bro.

Stenkastet skete fra broen over Byplanvej ved Byplanvejens Skole i Gug, oplyser vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi.

Politiet fik alarmen klokken 16.15.

- En lastbil blev ramt på forruden af en sten, og patruljen, der kommer derud, konstaterer et større stenslag på en godt og vel fem centimeters størrelse i den side, lige der hvor chaufføren sidder. Et vidne fortæller, at de har set to drenge løbe fra broen, og vores patrulje foretager runderinger i området og finder frem til en ni-årig dreng, som brødebetynget erkender, at det er ham, der har kastet stenen, fortæller vagtchefen.

Patruljen tager drengen med hjem til forældrene, som får forklaret, at der faktisk er tale om en overtrædelse af straffelovens paragraffer om at forvolde nærliggende fare for andres liv og førlighed.

- De sociale myndigheder er også blevet underrettet. Det korte af det lange er, at drengene måske tror de slipper godt fra det, men det gør man altså ikke. Det er jo dødsensfarligt, det som drengene her laver, siger Per Jørgensen, der sender en kraftig opfordring til folk om at lade være med de ting og i den forbindelse også opfordrer forældre til at holde øje med, hvad deres børn laver.

- De skal få børnene forklaret, at den slags ikke er særlig smart, siger vagtchefen.