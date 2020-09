Stigende coronasmitte: Aalborg genindfører restriktioner

AALBORG:Coronasmitten er stigende i Aalborg Kommune. Det resulterer i, at kommunen nu genindfører restriktioner for besøg på plejehjemmene. Det sker efter som et følge af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Aalborg Kommune har passeret et smittetal på 35 nye smittede pr. 100.000 indbyggere de seneste syv dage.

- Det er en alvorlig situation, og derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed vurderet, at det er nødvendigt at genindføre besøgsrestriktioner på vores plejehjem for at passe ekstra godt på vores ældre og svækkede medmennesker, siger direktør Jan Nielsen fra ældre- og handicapforvaltningen, der også står i spidsen for Aalborg Kommunes sundhedsberedskab.

Som udgangspunkt skal alle besøg på plejehjemmene i Aalborg foregå udendørs. Indendørs besøg kan ikke finde sted, medmindre det er besøg fra den nærmeste pårørende.

Klar opfordring til borgerne

Nordjylland oplever i særdeleshed en stigende coronasmitte. Derfor har Jan Nielsen en klar opfordring til nordjyderne.

- Jeg vil gerne komme med en klar melding til alle. Skru ned for de sociale kontakter nu. Det er nu, vi skal stoppe op, hvis vi skal undgå flere smittede og knække stigningen i antal smittede. Overvej fx at gå tidligere hjem fra ture i byen. Jeg vil samtidig opfordre vores detailhandel til at være ekstra påpasselige og hjælpe de handlende med at holde afstand og spritte hænder af. Alle har et stort personligt ansvar for, at vi passer på hinanden, siger han.