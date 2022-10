Stillede en gaspatron på brændeovnen og blæste gavlen ud

HAVERSLEV: Uforsigtighed ved en brændeovn var efter alt at dømme grunden til, at gavlen på et hus lørdag middag blev blæst ud ved en kraftig gaseksplosion.

Eksplosionen skete på Vestbygade i Smorup vest for Haverslev.

Foto: Jan Pedersen

- Det er formentlig en gaspatron, som sad på en lille gastænder, der var blevet for varm, fortæller Allan Frisk, indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

- Den eksploderede, og selvom patronen ikke var særlig stor, har det været ret kraftigt, siger han.

Foto: Jan Pedersen

Beboer blæst omkuld

Husets beboer var hjemme, da eksplosionen pludselig rystede huset.

- Hun blev blæst omkuld, og er kørt til undersøgelse på skadestuen, men er ikke umiddelbart kommet alvorligt til skade, siger Allan Frisk.

Eksplosionen blev opfanget af en røgalarm, der sendte alarm til et alarmselskab.

Via et kamera kunne alarmselskabet se flammer i huset.

- Flammerne var gået ud af sig selv, da vi kom frem. Så vores opgave var at sikre gavlen mod yderligere sammenstyrtning, tilkalde skadeservice og sørge for, at husets beboer bliver genhuset, siger Allan Frisk.

- Huset er ubeboeligt, da der er fare for, at gavlen og murene kan falde sammen, siger han.

Opfordrer til at være opmæksom

Nu hvor sæsonen for at have varme på er begyndt, er det på sin plads med en opfordring fra indsatslederen fra Nordjyllands Beredskab.

For man skal være ekstra opmærksom, når man begynder at tænde op.

- Man skal altså lige holde øje, så man ikke begår selv små fejl. Det er langt fra ufarligt. Det er ild, men man skal altså også være opmærksom på ting rundt om brændeovnen eller pejsen som eksempelvis optændingsmateriale, siger Allan Frisk.