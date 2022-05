Stine hjælper kræftpatienter: - Det kan genskabe et ansigt

SVENSTRUP:I Svenstrup ligger en lille klinik, der tapper ind i en stor skønhedstrend. De perfekte bryn bliver jagtet af kvinder i alle aldre, og har du først været under kærlig behandling fra Stine Gulbæk, så kommer du nok igen.

- Jeg hjælper typisk mødre, som gerne vil spare tid i hverdagen. Jeg har enormt mange kunder, der kommer igen og igen, siger Stine Gulbæk.

Især trenden med de helt tynde bryn fra 90’erne har efterladt mange bryn overplukket. Og selvom det hedder “permanent makeup”, så kræver det en opfyldning i ny og næ.

Stine Guldbæk har haft travlt i de to år hun har haft klinikken i Svenstrup. Foto: Claus Søndberg

Stine Gulbæk har også en anden særlig gruppe, som hun hjælper.

- Jeg har også en del kræftpatienter, som har mistet deres bryn under kemobehandling. Det kan være hårdt at snakke med personen om det, men jeg kan godt lide at lave bryn på patienter, fordi det kan genskabe et ansigt, siger hun.

En firstmover på området

Stine Gulbæk har lavet permanent makeup i syv år, og for to år siden besluttede hun at gå selvstændigt med “Klinik Stine Gulbæk”. Med to uddannelser i ryggen som både frisør og mikropigmentist har hun faktisk ikke haft saksen oppe ad lommen i mange år.

- Jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle lave så mange bryn, som jeg gør. Det er stort set det, jeg bruger alt min tid på, siger Stine Gulbæk.

Stine Guldbæk har haft lang venteliste gennem hele coronatiden på omkring tre måneder for at få lavet bryn. Foto: Claus Søndberg

Hun laver mange versioner af de såkaldte microblading øjenbryn, hvor de enkelte hårstrå tegnes ind som en 3D-effekt på huden. Derudover styrer hun webshop og spraytan-aftaler med sikker hånd.

- I 2015 regnede jeg ikke med, at permanent makeup ville blive en kæmpe ting. Så jeg tog frisøruddannelsen for at have noget at falde tilbage på. Da jeg startede, havde man nærmest kun én farve til bryn, men nu er der alle mulige nuancer at lave bryn i. Min tidlige start har skabt mig en stor kundekreds, forklarer Stine Gulbæk selv om sin succes.

Og når der vælges mellem behandlerne, går kunderne som regel efter én med stor erfaring, for slutresultatet kan ikke lige vaskes af igen.

- Jeg har lavet mine begynderfejl, så dem laver jeg ikke mere efter syv år, siger hun.

Mor blev hyret ind

Selvom skønhedsklinikken er af beskeden størrelse, har Stine Gulbæk godt fat i kundekredsen. For da hun vendte retur til sin egen biks efter barsel, var der en venteliste som hos en hudlæge.

Tre måneder tog det at få en tid hos Stine.

- Også under coronatiden har der været enorm lang venteliste. De fleste vælger at vente på tiden, siger hun.

Stine Guldbæk har hyret sin egen mor på deltid. Nu har hun selv taget uddannelsen, så hun også kan lave bryn. Foto: Claus Søndberg

For at skære ned på ventelisten ansatte hun sin mor på deltid til at håndtere webshop og spraytan-aftaler. Derudover blev moren også inspireret udover det sædvanlige.

- Hun tog selv uddannelsen, så hun kunne lave bryn. Det viser virkelig, at man kan, hvad man vil uanset alder. Og hun er dygtig, understreger datteren.

Drømmer om at rekonstruere brystvorter

Stine Gulbæk har opnået meget, men det slukker ikke drømmen om at udvikle sig yderligere.

- Jeg håber i fremtiden at kunne tilbyde at rekonstruere brystvorter hos patienter, der har fået fjernet et bryst. Det er muligt at gøre direkte på huden, hvor man lægger farve ind i huden og laver 3D-effekt, siger Stine Gulbæk.

Hun har før haft arbejdsplads inde i Aalborg midtby, men hun afviser, at hendes klinik skulle rykke adresse lige foreløbig.

- Jeg har fået bygget en klink lige ved siden af mit hus. Og med en lille datter - og drømmen om flere børn - giver det ingen mening at skulle rykke klinikken nu, siger hun.

Du finder Stine Gulbæks klinik på Godthåbsvej 75 i Svenstrup.