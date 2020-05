Stine Rex efter rekord-løb: - Jeg kan ikke løbe 48 timer igen

AALBORG:- Folk dytter helt vildt, jeg føler mig som en kendis, siger Stine Rex, da NORDJYSKE fanger hende mandag formiddag.

Stine har bevæget sig udenfor for at handle og for at få et eksemplar af NORDJYSKE, hvor hun pryder forsiden. Men det var ikke helt så nemt, som hun havde regnet med.

- Jeg ville ned for at købe avisen, men den var udsolgt, så jeg måtte to steder hen, siger hun.

Stine Rex og familien slappede af på stranden i Blokhus efter nogle hårde dage. Foto: Martin Damgård

Huller i hukommelsen

Mandag er hun på benene, men søndag eftermiddag var hun ikke meget for at rejse sig. Efter hendes ultraløb sluttede klokken 9.00 husker hun ikke så meget.

- Der var mødt mange op for at sige tillykke, men fra jeg gik ind i autocamperen, kan jeg ikke rigtig huske mere, siger ultraløberen.

Stine tog hjem og gik i seng, og da hun vågnede og skulle bevæge sig fra soveværelset på husets førstesal og nedenunder for at spise, måtte hun ty til alternative gangarter.

- Jeg måtte sætte mig ned på trapperne og tage den ét numseskridt ad gangen, siger hun.

Hun er stadig mærket efter den 384 kilometer lange løbetur, men mandag er det ikke længere den fysiske træthed, der fylder mest. Det er alt det psykiske. Opmærksomheden. Støtten. Forløsningen.

- Jeg er megastolt. Også over, at der har været så mange mennesker, der har fulgt med i det her. Der skal ikke så meget til i dag, før der kommer en tåre i øjenkrogen, siger Stine Rex og fortsætter.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende.

Hun er tilfreds med resultatet, selv om det ikke var helt nok til også at slå verdensrekorden, som altså stadig indehaves af japaneren Summe Inagaki, som har tilbagelagt cirka tretten kilometer mere end Stine nåede på 48 timer.

Undervejs nåede Stine dog at sætte både nordisk og europæisk rekord.

- Det var virkelig fantastisk. Jeg kan næsten få tårer i øjnene, når jeg tænker på mine instruktører og alle dem, der kom og løb med. Der var den vildeste opbakning, selv om det styrtregnede, siger Stine Rex og fortsætter.

- Havde vejret været bedre, ville jeg også havde haft mulighed for at slå verdensrekorden.

- Jeg er megastolt. Også over, at der har været så mange mennesker, der har fulgt med i det her. Der skal ikke så meget til i dag, før der kommer en tåre i øjenkrogen, siger Stine Rex. Foto: Martin Damgård

Vil ikke løbe 48 timer igen

Rekorden bliver dog næppe slået af en dansker lige foreløbig. I hvert fald ikke af Stine Rex.

- Jeg kan ikke løbe 48 timer igen. For det kan aldrig gøres bedre. Det var noget helt specielt med den opbakning, siger hun.

Formålet med løbeturen var at samle penge ind til DGI-huset, hvor Stine er ansat som instruktør.

DGI-huset er påvirket af corona-nedlukningen, men nu kan de se frem til et fint pengebeløb.

- Jeg tror, at jeg har samlet 120.000 kroner ind, siger Stine Rex.

- Min chef spurgte mig inden, hvor meget jeg troede, jeg kunne samle ind, og der sagde jeg, at hvis jeg kunne samle 50.000 ville det være flot, og hvis jeg nåede 100.000 ville jeg være tilfreds, så nu er jeg overmeget tilfreds.

Hygge med familien

Mandag brugte hun tid med familien. Det er nemlig ikke kun Stine, der har arbejdet på højtryk for at blive klar til ultraløbet. I kulissen har hendes mand sørget for alt det praktiske, så hun havde optimale betingelser for at løbe.

- Han har været så sej, og han har hjulpet alle, som kom og løb med. Vi har selv været løbsarrangører, så han har også stået for el og varme, siger hun.

Familien var en tur i Blokhus og gå på stranden og spise is. For der er meget at tale om.

Og det foregik i gå-tempo.