Stine Rex er den bedste i verden og sætter samtidig vild rekord i den gode sags tjeneste

Hun kom, hun løb og hun sejrede - ultraløberen Stine Rex har netop løbet helt præcist 505,6 kilometer på 72 timer. Dermed har hun på imponerende vis sat ny verdensrekord i det, hun selv har kaldt det vildeste, hun nogensinde har gjort

Og det er en både træt og meget glad Stine Rex, der nu bliver hyldet

- Det er fuldstændig fantastisk. jeg er glad, stolt og lettet, siger Stine Rex til TV2 Nord og fortæller, hvad der nu skal ske.

- Jeg kommer ikke til at løbe foreløbig. Nu skal jeg lige til dopingkontrol, og så skal jeg hjem og sove. mine ben.

For at slå verdensrekorden skulle hun løbe 486 kilometer på 72 timer med start i torsdags klokken 10.

Og allerede ved 7-tiden søndag morgen kom den rekorden i hus - og hvad gør man så, når man er den sejeste ultraløber? Jo, man hæver da lige barren og rammer hele 500 kilometer.

Stine Rex slår verdensrekord

Samler ind til Skyggebørn

Det har været et løb med både store udfordringer og stor opbakning døgnet rundt, siden hun snørede skoene og løb ud på første runde.

En rute på 1,4 kilometer rundt om søen ved tv-stationen i Åbybro. Det blev til i alt 351 omgange.

- Jeg gør det for at gøre noget godt, for hele formålet er at samle penge ind til Skyggebørn, siger hun.

TEAM Skansen står bag og vil indsamle penge til Skyggebørn, der er terapigrupper for børn og unge i sorg, som har mistet én, der står dem nær.

Stine Rex håbede på forhånd at kunne samle 100.000 kroner ind ved det store verdensrekordforsøg.

Også det mål er nået - endda ganske imponerende - for TV2 Nord fortæller søndag klokken 10, at der er samlet knap 380.194 kroner ind.