Stine Rex i nyt vanvittigt projekt - nu vil hun løbe fra Delphi til Olympen

AALBORG:Den aalborgensiske langdistanceløber Stine Rex er klar til et nyt vanvittigt eventyr. Om en lille måneds tid deltager hun nemlig i Doliho 255 km, et løb som indeholder adskillige bjergetaper i Grækenland.

- Dengang jeg fik invitationen, tænkte jeg: Aj, det skal jeg. For målet ligger ved den olympiske flamme på bjerget Olympen, og jeg kan lige se for mig, hvor flot det bliver at løbe derop. Men for at nå så langt skal man selvfølgelig først lige tilbagelægge 255 kilometer med en samlet stigning på 5400 meter og et fald på næsten 6000 meter, tilføjer hun.

Løbet, som starter i Delphi og ender på Olympen, finder sted 28. april, Stine Rex regner med, det vil være en god forberedelse til Sparthatlon - et løb på 246 km fra Athen til Sparta - som hun planlægger at deltage i senere på året. Også selvom hun som udgangspunkt ikke er særligt glad for at løbe i bjerge.

- Det er ikke min stærke side, så jeg ved ikke, hvorfor jeg hele tiden tænker, at det skal jeg da lige prøve. Men første gang jeg gjorde det, blev jeg faktisk kaldt Screaming Girl, fordi jeg skreg hele vejen op og tænkte, at nu dør jeg. For det er et stort pres, hvis man efter 100 kilometers løb, hvor man i forvejen er træt og svimmel, skal til at løbe op af et stejlt bjerg, hvor man kan se lige ned i afgrunden , forklarer hun.

Grundet geografien herhjemme forgår træningen til det ny løb blandt andet på Lerumbakken i Nørresundby. Og selvom det er hårdt regner Stine Rex ikke med, det på nogen måde kommer til at måle sig med Bad Water i USA, som er det hårdeste løb, hun nogensinde har gennemført. Blandt andet fordi temperaturen nærmede sig 40 grader.

- Spartathlon er i september, så der kan det også blive rigtigt varmt i Grækenland. Men det kommer heldigvis aldrig op på de grader, vi havde i Death Valley i USA, og det er jo en stor fordel, mener Stine Rex.

Udover de to løb i Grækenland forbereder hun sig også til et verdensrekordforsøg i Phoenix i USA, hvor hun skal løbe omkring 500 kilometer på 72 timer. Så den aalborgensiske power-woman har nok at se til.

- Det kommer til at foregå fra den 28. december til den 31. december, så jeg løber nytårsaften, og det bliver da en lidt speciel oplevelse, tilføjer hun.