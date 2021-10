Stjal en bakke jordbær og pudsede hunden på betjente

AALBORG:Det hele startede som en banal sag om om butikstyveri og en knust rude på en købmandsforretning på Kastetvej i det vestlige Aalborg søndag 25. juli.

Klokken var omkring 15.45. Her stjal en dengang 54-årig mand og en 42-årig kvinde en bakke jordbær. Og efterfølgende kastede manden en brosten gennem ruden på købmandsforretningen på Kastetvej.

Det blev anmeldt til politiet, og en patrulje fra Nordjyllands Politi blev sendt ned for at lede efter en kvinde og en mand i den forbindelse. Ude på Poul Buåsvej traf en af politiets patruljer dem så omkring klokken 16.

Men da betjentene ville anholde parret, kom det til yderligheder, og i den forbindelse opildnede parret kvindens hund til at bide betjentene.

Sagen om den voldsomme anholdelse var fredag for Retten i Aalborg, og ifølge anklageskriftet havde både manden og kvinden flere gange opfordret hunden til at gå på betjentene ved bl.a. at råbe "puds dem" eller "bid dem" til hunden.

Og hunden parerede - i modsætning til parret, der ikke ville lade sig anholde - ordre og bed en af politiassistenterne flere gange i underarmen.

Kvinden var desuden tiltalt for i forbindelse med den voldsomme anholdelse af have sparket en af politiassistenterne flere gange i hovedet og brystet, ligesom hun var tiltalt for at spytte på en politikommissær, der også var til stede under tumulten.

Så udover butikstyveri af en bakke jordbær, hærværk ved at kaste en sten gennem en butiksrude samt nægtelse af at opgive navn, adresse og fødselsdato ved anholdelsen blev parret også dømt for de voldsomme begivenheder, der fulgte i kølvandet på de mere banale ulovligheder.

Det oplyser anklager Eva Madsen, Nordjyllands Politi.

Hun fortæller, at begge de tiltalte i retten nægtede sig skyldige.

Parret forklarede, at det efter deres opfattelse var politiet, der havde været opfarende overfor dem, og manden mente bare, at han havde forsøgt at redde kvinden fra betjentene ved at pudse hunden på betjentene.

- Den forklaring tilsidesatte retten dog bl.a. fordi et vidne bakkede betjentene op i deres forklaringer af sagen, siger Eva Madsen.

Retten idømte manden en tillægsstraf til en tidligere dom for ligeartet kriminalitet på 60 dages ubetinget fængsel, mens kvinden blev idømt fire måneders ubetinget fængsel samt fik en advarsel om udvisning af landet, da hun ikke er dansk statsborger.

At manden kun fik 60 dages fængsel skyldes ifølge anklageren, at han fik lidt "rabat" da denne sag blev regnet med i sammenhæng med hans tidligere dom, hvor det er normalt med "rabat" i tilfælde af, at flere forhold pådømmes.

Anklagemyndigheden havde gerne set en konfiskation af hunden, da hunden blev betragtet som "et våben" i lighed med en kniv. Men det mente retten ikke, der var grundlag for.

De to dømte modtog dommen og blev efterfølgende løsladt, da de har siddet varetægtsfængslet siden episoden den søndag i juli.