Stjal pakker med mobiltelefoner i Aalborg Storcenter

AALBORG: En 53-årig mand er blevet idømt fire måneders fængsel for at have stjålet postpakker med dyre mobiltelefoner i storcentre i Aalborg og Herning

Manden blev opdaget i marts, da Telia-butikken i Aalborg Storcenter pludselig manglede en postforsendelse indeholdende mobiltelefoner for 27.000 kroner.

Men da centervagten så overvågningsvideoen igennem, var der en forklaring.

Anholdt i storcenter

Dn 53-årige mand havde sammen med en ukendt medgerningsmand snuppet pakken fra en pakkevogn, der kører rundt med pakkerne inde i storcentret.

Da den 53-årige og medgerningsmanden nogle dage senere vendte tilbage til, blev de opdaget af centervagten, der ringede efter politiet.

Den 53-årige blev anholdt i storcentret, mens den anden mand stak af. Og han er endnu ikke fundet af politiet, men er stadig efterlyst, fortæller anklager Torben Kaufmann.

Nægter sig skyldig

Det viste sig, at den 53-årig havde gjort det samme i Hernings Storcenter, hvor der var stjålet en pakke med telefoner til 64.000 kroner.

Manden nægtede sig dog skyldig og forklarede, at det udelukkende var den ukendte medgerningsmand, som stjal pakkerne, oplyser Torben Kaufmann.

Han valgte dog at modtage dommen.