- Støjbergs begrundelse er ikke sand

Torsdag sluttede forholdet endelig. Efter næsten 30 års medlemskab af Venstre har Inger Støjberg officielt meldt sig ud af partiet.

- Jeg er ked af hendes udmeldelse, men også hendes begrundelse. For det er ikke sandt. Den udlændingepolitik Venstre har, er præcis den samme, som da Inger var udlændinge- og integrationsminister, skriver Karsten Lauritzen, gruppeformand for partiets folketingsgruppe, i en sms til NORDJYSKE.

Den tidligere skatteminister mener, at Venstre - trods uenighederne - stadig ville have rum til Inger Støjberg.

- Jeg tror desværre, at det handler mere om Inger selv end politik. Og jeg er bedrøvet over alle de dygtige politiske solister fra forskellige partier der i disse år bliver løsgængere eller skifter parti, frem for at arbejde konstruktivt inden for fællesskabet af det parti der har skabt deres politiske platform, siger den tidligere skatteminister.

For Maria Bjerre - nordjysk V-folketingsmedlem - kom det ikke som den store overraskelse.

- Det var uundgåeligt, at det skulle ske. Venstre har ikke ændret politik, og vi er ikke uenige med Inger Støjberg, men hun er helt åbenlyst uenig med Venstre, og så måtte det ske, siger Maria Bjerre.

Men Støjberg mener, at Venstre har ændret politik.

- Hvis Venstre igen skal være et stort parti og igen have statsministerposten, så kræver det en stram og troværdig udlændingepolitik. Jeg tror ikke længere, at vi kommer dertil med Jakob Ellemann-Jensen som formand. Jeg tror ikke, han bliver statsminister, siger Inger Støjberg til Skive Folkeblad.