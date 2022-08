Nedlagt fabrik brænder i Nørresundby - vil brande det meste af natten

NØRRESUNDBY:Fredag aften udbrød der er større brand på Søvangen i Nørresundby - der ligger ved Kulturbroen.

Bygningerne har tidligere huset en møbelfabrik, men har stået tom i flere år.

- Der ligger også en del andre industribygninger i området, og vores vigtigste opgave lige nu er, at forhindre at branden bredder sig til de bygnigner, siger indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Anders Brosbøl.

Den kraftige røg kan se i store dele af Nørresundby og Aalborg. Og det vil det kunne det meste af natten fortæller indsatslederen.

- Lige vi fortager vi en halvvejs kontrolleret nedbrænding. Vi har styr på branden, men den er så kraftig, at der kommer til at gå en del timer, før den er slukket, siger han.

Anders Brosbøl fortæller, at man også venter på en redningskran med en klo, før man kan få bugt med ilden.

- Vi skal have taget af, for at få røg og varme ud. Ellers er det umuligt at slukke ilden, siger han.

- Men lige nu den vigtigste opgave, at forh vi ilden i at bredde sig, ilføjer han.

Nordjyllands Beredskab fik alarmen kort før klokken 21.30, og sendte brandfolk fra Aalborg.

Brand på Søvangen i Nørresundby