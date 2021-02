- Nu mangler Aalborg Håndbold bare Niklas Landin

AALBORG: I 2007 trak det overskrifter, da Aalborg Håndbold hentede landsholdsspilleren Joachim Boldsen til Nordjylland.

Siden er der løbet meget vand i åen, og den dengang karismatiske playmaker udfolder sig nu som håndbold-ekspert på TV3 Sport.

Ovenpå dagens nyhed om, at Aalborg Håndbold formentlig opruster med både Mikkel Hansen og Mads Mensah, er han ikke bleg for at kaste om sig med superlativer.

- Det er kæmpe stort. Det er den største transfer i dansk håndbold, som jeg kan huske. Det er jo nærmest urealistisk, at det kan lade sig gøre at hente to så profilerede spillere. For det er jo ikke sådan, at de ikke har haft andre tilbud, siger han.

- Det er stort i dansk sportshistorie i det hele taget og større, end da Brian Laudrup blev hentet tilbage til FCK.

Aalborg Håndbold har cementeret sig i toppen af dansk herrehåndbold og med nogle flotte internationale resultater, varsler tilføjelsen af Mikkel Hansen og Mads Mensah, at klubben er klar til at tage det næste skridt mod den europæiske top.

- Man har etableret sig som den bedste klub i Danmark, som gør det godt i Champions League. Men jeg tror, at Jan (Larsen red.) og Eigild (Christensen red.) har siddet og tænkt på, hvad der kan få klubben helt derop, hvor det er rigtig sjovt, siger Joachim Boldsen.

Direktør Jan Larsen har tidligere luftet en drøm om at føre holdet til Final4 i Champions League, og skal det lykkes, mener Joachim Boldsen ikke, at tilføjelserne af Mads og Mikkel er nok.

De skal også ud og kigge efter en ny verdensklasse målmand, og han kommer gerne med en opfordring til, hvor de skal kigge hen.

- Niklas Landin har ikke forlænget sin kontrakt med Kiel, som udløber til sommer. Så nu, hvor man er i gang kunne man ligeså godt tage ham med også. Keeperen er enorm vigtig for succes - og med al ære og respekt for målmændene i Aalborg, så er de ikke Niklas Landin, siger Joachin Boldsen.

Kan Niklas Landin lokkes med landsholdskammeraterne til Aalborg er Joachim Boldsen heller ikke i tvivl om, at drømmene om Final4 i Champions League kan indfries.

- Så er det så vildt, at du kan tælle dem med i favoritfeltet til at vinde Champions League, siger han.