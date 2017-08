AALBORG: Nordjyllands Politi rykkede lørdag ved 18.30-tiden til krydset Østre Alle og Langelandsgade i Aalborg.

Her var der sket en påkørsel, som involverede tre biler. De foreløbige meldinger går på, at påkørslen er sket bevidst. Desuden er der meldinger om, at der skulle være foregået et knivstikkeri. Dette er endnu ikke bekræftet af politiet.

Krydset er afspærret, og der er set ambulancer køre fra stedet.

Opdateres

Foto: Jan Pedersen