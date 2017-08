Større slagsmål i Aalborg - én person knivdræbt

AALBORG: Et slagsmål mellem flere personer først på aftenen lørdag på Østre Alle i Aalborg (Vejgaard-området) er endt med, at en mand er afgået ved døden.

- Den 27-årige mand blev ramt af flere knivstik og transporteret til sygehuset i Aalborg, hvor han klokken lidt i syv blev erklæret død, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kort efter klokken 18 fik politiet melding om et slagsmål mellem flere personer, hvor der blev brugt knive og køller.

Politiet sendte straks en større mandskabsstyrke til området, og der er lavet afspærringer i området, så politiet kan arbejde.

- Vi er gået i gang med et massivt efterforskningsarbejde. Både for at finde de formodede gerningsmænd og for at klarlægge hændelsesforløbet, siger politiinspektør Ole Kristensen lørdag aften.

Politiet beder folk, der måtte have oplysninger i sagen, om at kontakte politiet på telefon 114.

Et vidne - hvis navn er redaktionen bekendt - har over for NORDJYSKE fortalt, at der skete en påkørsel i krydset Østre Alle og Langelandsgade. En mand løb fra den bil, der blev brugt til påkørslen, og råbte dødstrusler mod en anden person. Der blev set flere ambulancer køre fra stedet.

Foto: Jan Pedersen