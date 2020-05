Støtte fra private strømmer fortsat ind til Aalborg Zoo: Runder én million kr.

AALBORG:Opbakningen til Aalborg Zoo fortsætter, og donationerne vælter ind fra både privatpersoner og virksomheder.

Aalborg Zoo forventer først at kunne genåbne 8. juni, og derfor er økonomien hårdt presset.

Medarbejderne kan ikke bare sendes hjem, for der skal fortsat være folk til at passe dyrene og fordre dem. Og strømmen til pumper og varme kan ikke bare slukkes.

Så udgifterne fortsætter, mens indtægterne fra de normalt så mange gæster er helt væk i Aalborg Zoo lige nu.

Derfor opfordrede zoo folk til at støtte via MobilePay. Opfordringen er blevet delt flittigt på Facebook og har i dén grad givet resultat.

Vi er totalt overvældede. Vi tager det som et tydeligt tegn på, at rigtig mange mennesker er glade for deres zoologiske have Henrik Johansen, direktør, Aalborg Zoo

Alene søndag havde Aalborg Zoo fået 400.000 kroner i donationer fra borgere og virksomheder, og siden da er strømmen af støttekroner bare vokset og vokset. Så meget, at summen af de mange donationer nu har rundet én million kroner, oplyser zoo-direktør Henrik Johansen torsdag.

Støtten på nu over én million kroner fordeler sig på 16.000 donationer, især fra privatpersoner.

Bidragene er fra 20 kr. helt op til 50.000 kr. pr. donation.

Aalborg Zoo havde slet ikke forventet så stor opbakning.

- Vi er totalt overvældede. Vi tager det som et tydeligt tegn på, at rigtig mange mennesker er glade for deres zoologiske have og synes, at vi - og det arbejde vi gør for dyrene - er vigtigt og værd at bevare, bemærker zoo-direktøren.

De mange støttekroner falder på et tørt sted, påpeger han:

- Pengene går - i den svære økonomiske situation vi befinder os i - til Aalborg Zoo’s drift.