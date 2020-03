Stokholm-show gennemføres med under 1000 publikummer

AALBORG:Som følge af dagens nye retningslinjer ift. begrænsning af Corona-virussen, har Aalborg Kongres og Kultur Center i samråd med relevante partnere besluttet, at aftenens to udsolgte shows med komikeren Nikolaj Stokholm klokken 19.00 og klokken 21.30 gennemføres, men at antallet af publikummer reduceres til cirka 990 pr. show. Derfor må AKKC skuffe omkring 200 publikummer pr. show.

Sådan lyder det i en helt frisk pressemeddelelse fra AKKC.

Kongres- og Kulturcenteret er lige nu i gang med at kontakte de billetkøbere, som bliver ramt.

- Vi er rigtig kede af at skulle skuffe nogle publikummer, der havde glædet sig til et godt grin. Men det kan komme senere, for AKKC giver det ramte publikum to muligheder. Enten at få nye billetter til showet den 17. september kl. 21.30 eller få billetten refunderet. Vi opfordrer alle publikummer til i aften at tjekke deres e-mail, inden de giver sig afsted til AKKC, lyder det i pressemeddelelsen.

AKKC opfordrer aftenens publikum til at følge Sundhedsministeriets rådgivning, og centeret har som de seneste tre år i AKKC håndsprit stående i publikumsområder og på toiletter.

Senere i fredag vil AKKC melde ud omkring koncerten med Sweet & Slade i Aalborghallen lørdag aften klokken 20, og alle publikummer opfordres til at følge med på akkc.dk og facebook.com/akkc.dk.

- Vi er naturligvis som alle andre store arrangører dybt berørt af situationen, men vi følger til enhver tid de anbefalinger som sundhedsmyndighederne udstikker, lyder det fra AKKC.