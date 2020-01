Stolthed på Kunsten: Folk er strømmet til i 2019

AALBORG:Tæt på 110.000 gæstede Kunsten i 2019. Et tal der kun er overgået af rekordåret i 2016, hvor museet genåbnede efter restaurering.

Museet rundede sidste åbningsdag i 2019 gæst nummer 107.604. Dermed nærmer besøgstallet sig rekord- og genåbningsåret 2016, hvor omkring 116.000 mennesker lagde vejen forbi Aaltos arkitektoniske mesterværk. Besøgstallet ligger nogenlunde på linje med antallet af tilskuere til AaB's hjemmekampe.

Succesen skyldes udstillinger af høj, international standard samt adskillige tilbud og arrangementer, der henvender sig til alle. Desuden har Kunsten efterhånden opbygget en loyal publikumsklub, Klub Kunsten + Utzon, med 7.000 medlemmer, der står for omkring 40.000 af årets besøg.

Stolt af besøgstallet

- Vi er meget stolte af det flotte besøgstal og af, at vi har formået at opbygge en stor og trofast medlemsklub, der har så meget tillid til det kunstfaglige niveau, at de for manges tilfælde køber medlemskab, før det fulde udstillingsprogram er offentliggjort. Én ting er jo at kunne tiltrække gæsterne én gang - noget andet er at have loyale gæster, der kommer igen og igen, siger Lars Ulrich Hansen, kommunikationschef på Kunsten.

Kunsten har haft sit næstbedste år siden genåbningen i 2016. Foto: Steen Brogaard

Han tilskriver blandt andet succesen, at Kunsten kan bruges på mange forskellige måder.

- Vi er et sted, man kan bruge på forskellige måder, og som har noget for alle aldre. Vi har stor succes med Kunsten Kreativitarium, der gør det sjovt for børn at gå på museum. Man kan komme fra morgenstunden og gennem en hel dag fordybe sig i alle udstillingerne, men man kan også sagtens se Kunsten som et uformelt åndehul i byen. Vi nyder, at flere og flere lægger vejen forbi for blot at handle i museumsbutikken, spise en brunch i cafeen eller hygge sig i med ungerne i springvandet i Skulpturparken eller et par timer i vores Kunst-Lab. Desuden har vi fået godt fat i den yngre målgruppe med vores faste Summer Lounge, siger kommunikationschefen.

Før restaurering: 60.000 gæster årligt.

Før restaureringen lå det årlige besøgstal på omkring 60.000.

Kunsten blev indviet i juni 1972 under navnet Nordjyllands Kunstmuseum. Kunsten genåbnede efter en totalrestaurering i januar 2016.