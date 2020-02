Stoppet af politiet: Kørte med skarpladt pistol i bilen

AALBORG:Da politiet 17. december om formiddag stoppede en 44-årig mand i sin bil, fandt betjentene en skarpladt pistol.

Det kostede fredag den 44-årige Mikael Christensen to år og ni måneders ubetinget fængsel for ulovlig våbenbesiddelsen under særligt skærpende omstændigheder samt for et par indbrud og besiddelse af en mindre mængde amfetamin.

Det oplyser anklager Sofie Stokholm.

Manden erkendte i Retten i Aalborg, at han havde været i besiddelse af den skarpladte pistol, men han nægtede, at det var under særligt skærpende omstændigheder.

Den 44-årig hævdede nemlig, at han havde fundet pistolen på sit loft og lagt den i bilen for at aflevere den til politiet.

De to indbrud og besiddelsen af amfetamin, han også blev dømt for, erkendte han.

Han udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.