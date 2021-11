Stor antenneforening i stort skifte fra nytår

AALBORG:Der er ændringer på vej i tv-virkeligheden for de mange medlemmer af Gug-Visse-Dahl Antenneforening (GVD). Foreningen har nemlig meldt ud, at fra natten mellem 3. og 4. januar næste år er det slut med samarbejdet med Stofa.

Lidt afhængig af, hvilke produkter man køber fra Sofa gennem GVD kommer det til at betyde større eller mindre ændringer, men formand Ole Gerdt Andersen lover, at det ikke bliver til det værre, tværtimod.

- Vi overtager nettet og driver det selv. Det betyder for dem, der har internet, at de får internet fra os i stedet for Stofa, og det bliver til helt andre, lavere priser end i dag, siger Ole Gerdt Andersen.

For så vidt angår internettet, så sker der ikke nødvendigvis noget skift af udstyr - GVD overtager de kabelmodemmer, der modtager internetforbindelsen fra antennenettet. Men har man udvidet WiFi, det Stofa kalder Super WiFi, så skal de mesh-routere afleveres til Stofa.

Har du din egen router/WiFi-endpoint tilsluttet, så kører den naturligvis videre som hidtil.

Om natten, når der skiftes, bliver modemmet genstartet og så skal du logge ind igen med et nyt brugernavn og kodeord, du kan se på GVDs hjemmeside, når du er logget ind på.

Navn på den ny leverandør af tv-billeder

Da skiftet blev annonceret tirsdag 16. november, kunne formand Ole Gerdt Andersen ikke melde ud, hvem der fremover skal levere tv-signalet, fordi de sidste underskrifter i opsigelsen af Stofa endnu ikke var på plads, men det er de nu, og det er YouSee, der fremover kommer til at levere tv til medlemmerne i GVD.

De nuværende tv-bokse fra Sofa skal afleveres, og hvis man vil have en boks fra YouSee, så skal den bestilles og hentes hos enten YouSee eller på GVD's kontor. Men det er ikke noget krav med en tv-boks for at se tv, understreger Ole Gerdt Andersen.

- Man kan optage programmer og se dem forskudt med en boks fra YouSee, men hvis man bare vil se tv, så kan man sagtens tilslutte tv'et til forbindelsen uden at have en boks, siger Ole Gerdt Andersen.

Tv-pakkerne fra Stofa bliver konverteret til en tilsvarende pakke fra YouSee, og indtil 14. december er det gratis at skifte, hvis du vil have en større eller mindre pakke.

Større ændringer for mail og telefoni

Den største ændring kommer til at ramme de kunder, der har en stofanet.dk mailadresse, for de udgår for GVD's kunder. GVD's egne gvdnet-adresser sker der derimod ikke noget med.

Også telefoni kommer til at skifte, idet GVD har indgået en aftale med firmaet Evercall om at tilbyde fastnet-telefoni. Hvis man vil fortsætte med det, så skal man give Evercall besked om, at nummeret skal flyttes til dem - og det skal ske senest 30. november, så lige der har man om ikke travlt, så i hvert fald en deadline, der ikke kan vente i ugevis. Som noget nyt kræver fastnettelefon, at der er abonnement på internet hos GVD.

Du kan læse mere om de nærmere praktiske forhold i forbindelse med skiftet her.