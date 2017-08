Stor busregning parkeret i kommunebudget

AALBORG: Før budgetforhandlingerne om næste års budget går i gang i Aalborg Kommune, presser en stor udfordring sig på.

Næste år skal der således findes yderligere små 20 mio. kr. til kollektiv trafik, ligesom der samlet set i perioden 2018-2021 skal findes ekstra 104 mio. kr. Budgetønsket fremgår af sundheds- og kulturudvalgets budgetoplæg for 2018-2021.

Behovet for den store pose penge skyldes bl.a. øgede driftsudgifter for Nordjyllands Trafikselskab (NT) på godt 7,5 mio. kr. primært på grund af stigende brændstofpriser og ændret fordelingsnøgle af NT’s ikke-kørselsrelaterede udgifter som bl.a. busterminaler og kundecenter samt administration. Men det ekstraordinære budgetbehov skyldes også NT’s regnskab for 2016 og budgetforslag for 2018, som betyder "væsentlige ændringer i forhold til de forudsætninger, der blev anvendt ved kommunens budgetlægning for 2017". Ifølge embedsmændene medfører det "en væsentlig budgetmæssig udfordring for Aalborg Kommune".

- Det her er bl.a. en konsekvens af stigende brændstofpriser. Det kan vi af gode grunde ikke gøre så meget ved. Men så er det også en positiv forventning til, hvor mange, der ville køre med den kollektive trafik, som måske ikke helt har holdt stik, og nogle positive forventninger til et overskud, som ikke er blevet så stort, som man havde gjort sig forhåbninger om, siger sundheds og kulturrådmand Mads Duedahl (V).

Rådmanden glæder sig til gengæld over, at der bl.a. stadig er overskud, og at der kommer flere passagerer i den kollektive trafik, men til gengæld ærgrer han sig over, at NT har "skønnet for positivt sidste år".

- Det er jeg ærgerlig over, men det er også en branche, hvor det er meget svært at skønne om fremtiden.

Han peger på, at det giver kommunen en udfordring.

Mads Duedahl ser to muligheder.

- Enten skal vi ud og skære busser i omegnen af 17 mio. kr. (I 2018 red.), eller også må byrådet tage det ind til en diskussion, om vi skal finde pengene et andet sted.

Han tror dog på det sidste.