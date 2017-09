Stor donation til kongres- og kulturcenter

AALBORG: Det var en meget glad, tidligere direktør i Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC), Ernst Trillingsgaard og den nuværende direktør, Nicolaj Holm, der af næstformanden for Købmand Herman Sallings Fond, fru Karin Salling, modtog en stor og generøs donation i forbindelse med opstillingen af Prins Henriks skulptur i AKKC.

Bronze-skulpturen ’Abstrakt Torso’ står i Aalborghallens foyer, og mange har allerede været henne og kigge og ikke mindst røre ved den meterhøje skulptur.

- Vi har fulgt med i, at AKKC satser på originalkunst, som jo præger hele huset. Og med interesse har jeg kigget den store kunstbog, som AKKC også udgav i forbindelse med opstilling og indvielsen af skulpturen i november. Fonden har fokus på oplevelser og kultur, og her går de to linjer hånd i hånd, og det er med glæde, at jeg i dag som næstformand kan overrække fondens donation, sagde Karin Salling.

Købmand Herman Sallings Fond er den største af Salling Fondene og har de seneste år primært uddelt større beløb til kulturlivet.

- Vi er meget beærede over donationen og glæder os over, at Købmand Herman Sallings Fond på den måde viser sit engagement i Aalborg, sagde Ernst Trillingsgaard.

Nicolaj Holm glædede sig som ny AKKC-direktør over, at Karin Salling, som så ofte de tidligere år, holder fast i traditionen med at komme til Aalborg og få sig nogle timer i fornøjeligt selskab med Cirkusrevyen.

Donationen blev overrakt af Karin Salling inden Cirkusrevyens Aalborg-premiere onsdag aften. Peter Rindebæk, formand for AKKC, modtog den store pengegave.