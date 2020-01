Eftersøgning afblæst: Ingen har kunnet finde en person i fjorden

AALBORG:En større eftersøgning foregik tirsdag aften på havnen ved Utzon Centeret i Aalborg.

Det oplyste vagtchef Mads Hessellund, Nordjyllands Politi.

- Klokken 20.10 fik vi en anmeldelse fra borger, der havde gået tur i området. Vidnet havde set en person gå langs vandet nær Utzon Centeret. Vidnet kiggede et kort øjeblik væk, og da anmelderen så igen kiggede ned mod vandet, var personen forsvundet. Vidnet var helt sikker på, at personen var faldet eller hoppet i vandet, forklarede Mads Hessellund ved godt 21-tiden tirsdag aften.

16





























Galleri - Tryk og se alle billederne.

Politiet havde derfor flere patruljer på stedet for på havnen at lede efter den forsvundne person, ligesom Nordjyllands Beredskab var alarmeret og til stede med to dykkere og en redningsbåd.

- Vi har haft to dykkere med termisk kamera i vandet for at søge efter en mulig person, vi har haft vores redningsbåd i vandet og desuden en helikopter fra JRCC (Joint Rescue Coordination Centre; Red.) ligeledes med termisk kamera til at eftersøge den formodede persomn, men vi har ikke kunnet finde noget, konstaterer indsatsleder Jakob Schmidt fra Nordjyllaands Beredskab.

- Om der er noget kan vi ikke med fuldstændig sikkerhed sige, men hvis der skulle ligge en person i fjorden, så er der næppe noget at komme efter, når der er gået så lang tid, konstaterer indsatslederen.

Derfor besluttede indsatsledere fra politi, beredskab og JRCC ved 22-tiden at afblæse eftersøgningen.