Stor fremgang i brevstemmer på Aalborgs biblioteker

AALBORG: Hos bibliotekerne kan man allerede nu se, at det giver pote, at man har kunnet brevstemme siden 10. oktober. Bibliotekerne ser en fremgang i brevstemmere på 9,9 procent i forhold til kommunalvalget 2013.

Det har ligesom ved seneste kommunalvalg været muligt at brevstemme på de fleste af Aalborgs lokalbiblioteker og ved Aalborg Bibliotekernes bogbusser.

Ved valget denne gang har Aalborg Bibliotekerne modtaget 4656 brevstemmer, hvilket er 419 flere - og altså en fremgang på 9,9 procent - i forhold til kommunal- og regionalvalget i 2013.

I alt tegner bibliotekerne sig for 67 procent af alle afgivne brevstemmer. Cirka 3 procent af Aalborgs 170.969 stemmeberettigede har dermed afgivet deres kommunale og regionale krydser i en af bibliotekernes brevstemmebokse.

Unge, udsatte og minoriteter

Aalborg Bibliotekerne har ved dette års kommunalvalg været specielt opsøgende i forhold til at få socialt udsatte, minoriteter og unge til stemme. Omlægning af bogbusruter og tema-vælgermøder har været midler i forhold til at engagere målgrupperne og forhindre dem i at blive sofavælgere.

Hos Aalborg Bibliotekerne har bibliotekets betjente i hele brevafstemningsperioden haft travlt med at køre brevstemmer til Borgerservice og hente stemmematerialer - ligesom det har været nødvendigt at finde ekstra personale i forbindelse med den ekstra belastning oven i den normale drift, det er at skulle håndtere en brevafstemning.

Ud over brevstemning har Aalborg Bibliotekerne desuden haft to store vælgermøder - ét om integrations- og udsatteproblematikken, og ét for unge førstegangsvælgere.

Særligt sidstnævnte trak fuldt hus med sin ambition om at gøre politik tilgængeligt for de unge via en hånedyst mellem lokalpolitikere og en debat krydret med friske indlæg fra komikeren Mark Le Fevre.

Populær blandt de unge

Man har ikke på bibliotekerne direkte mulighed for registrering af, hvor mange af de førstegangsvælgende der benytter sig af brevafstemning. Man ved imidlertid af erfaring fra tidligere, at brevstemning er populært blandt unge, og er ikke i tvivl om at 2017s ungevælgermøde har øget interessen blandt de unge for at stemme.

At brevafstemning i det hele taget er populært blev tydeligt på brevafstemningens sidste dag, 17. november, da strømmen forsvandt fra Hovedbibliotekets fire valgcomputere

Her blev vælgerne troligt stående, og dannede en kæmpe kø gennem Hovedbiblioteket velkomstområde, indtil man - i sidste øjeblik hen imod afleveringsfristen klokken 16 - fik systemerne online igen.