Stor lastbilkontrol i Nørresundby: Indtil videre har der kun været småsager

NØRRESUNDBY:Nordjyllands Politi holder onsdag en større lastbilkontrol ved Kvickly i Nørresundby. På grund af corona-situationen er kontrollen dog ikke så stor som planlagt.

Politiet tjekker blandt andet køre/hviletid, og om chaufføren har tilladelser og andre dokumenter i orden. Færdselsstyrelsen er som de eneste også med til dagens kontrol, og de tjekker om lastbilerne er i lovlig stand, fortæller politikommissær Claus Kjær-Pedersen.

Politiet samler lastbilerne op på motorvejen, men også på de mindre veje i Nørresundby.

Klokken 11 var omkring 50 lastbiler blevet vinket ind til kontrol, og foreløbig er det kun småsager, politiet har noteret sig.

Foto: Lars Pauli

Sagerne er blevet klaret med en bøde, og så har chaufføren fået lov at køre videre, fortæller Claus Kjær-Pedersen.

Kontrollen skulle egentlig have været en såkaldt multi-kontrol, som politiet holder et par gange om året.

Normalt plejer der at være en del andre myndighede med til disse kontroller, men på grund af corona har man altså valgt at holde antallet af kontrolmyndigheder nede på et minimum.