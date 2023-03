Stort millionunderskud i AaB

NORDJYLLAND: Superligaklubben AaB kommer ud af 2022 med et underskud på 15,8 millioner kroner og lever dermed op til de udmeldte forventninger.

Det oplyser klubben i sit årsregnskab.

- Resultatet for 2022 er ganske vist i overensstemmelse med vores udmeldte forventninger, men det er naturligvis ikke et resultat, vi er tilfredse med, siger AaB-direktør Thomas Bælum.

- Det er dyrt at være med i Superligaen, og når vi samtidig kæmper med tingene sportsligt, så bliver de økonomiske resultater desværre derefter.

Besparelser iværksat

Underskuddet på over 15 millioner kroner skyldes blandt andet, at omkostningerne i selskabet bag fodboldklubben er steget med 18,8 millioner kroner, og det konstateres i en fondsbørsmeddelelse, at den udvikling er utilfredsstillende og har medført, at der er iværksat besparelser, som man først ser effekten af i 2023.

Salg af blandt andre Mathias Ross (Galatasaray) og Andreas Hansen (FC Nordsjælland) var med til at sørge for, at AaB i 2022 lavede et overskud på transferdelen på 17 millioner kroner.

Kan blive værre ved nedrykning

Det samlede underskud på 15,8 millioner kroner er en halv million større end i 2021. Også i 2023 forventer klubben at komme ud med et tocifret millionunderskud i niveauet 10 til 20 millioner kroner.

Det kan blive endnu værre, hvis AaB rykker ned. I regnskabsforventningerne er det en forudsætning, at januars investeringer i spillertruppen bærer frugt, og at klubben overlever i Superligaen, samt at den atter generer et overskud på transferfronten.

AaB har otte point op til AC Horsens, der ligger på den rigtige side af nedrykningsstregen. Der resterer 13 spillerunder.