Stor national bevågenhed på ungt Aalborg-band

Jazzkonkurrencen fokuserer på udvikling af unge jazzmusikere ved at tilbyde dem mulighed for at spille live på professionelle venues, få professionel feedback på deres musik, coaching, indspilning og muligheden for at blive eksponeret via P8 Jazz.

Vinderen af Jazzkonkurrencen får 10.000 kr. til et specifik projekt samt muligheden for at spille ved diverse danske jazzfestivaler.

Juryen består af professionelle musikere og branchefolk.

Krav til deltagerne er, at ingen i bandet må være ældre end 30 år, størstedelen af medlemmerne skal være danske musikere eller musikere bosat i Danmark, og det musikalske materiale skal primært være skabt af bandet selv.