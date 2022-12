Stor nordjysk rokade: Fem nye navne i spidsen for disse Føtex-varehuse

NORDJYLLAND:Fra 1. februar står den i den grad på bytte-bytte købmand i de nordjyske Føtex-varehuse: Hele fem steder skal kunder og ansatte til at lære et nyt navn på varehuschefen.

Arbejdet med den store kabale gik i gang, da Kristian Lygum Pedersen, der ellers har været en halv snes år i Føtex i Aalborg Øst, landede jobbet som varehuschef i Føtex på Nørrebro i København - i øvrigt den Føtex i landet, der havde den største omsætning sidste år.

Andre nordjyske varehuschefer i Føtex havde nemlig også luftet ønsker om et muligt karriereskift.

- Det er ikke fordi, at de har været kede af deres arbejde - men jeg vidste, at vi havde nogle gutter gående, som måske godt kunne tænke sig nogle nye udfordringer, hvis muligheden en dag bød sig, siger regionschef Henrik Nissen, der har ansvaret for 17 Føtex-varehuse i Midt- og Nordjylland.

Mangler sidste navn

Og det er en stor kabale, der er endt med at gå op:

Erik Ernst Jensen, som ellers har huseret i Føtex Eternitten, bliver ny varehuschef efter Kristian Lygum Pedersen i Aalborg Øst.

Thomas Nøhr Andersen rykker i stedet ind som varehuschef i Føtex Eternitten, men forlader så Føtex Slotsgade, hvor Søren Flodgaard bliver ny varehuschef. Han vinker farvel til ansatte og kunder i Føtex Brønderslev.

I stedet bliver Kim Eugen Pfanner varehuschef i Brønderslev, og han forlader Føtex Nørresundby.

Sidste navn i kabalen er endnu ikke på plads, idet man netop i disse dage er ved at finde den rette person til jobbet som varehuschef i Nørresundby.

Rokaden er alle steder gældende fra 1. februar 2023.