Stor øvelse i Aalborg Lufthavn med udrykning og løs krudt

NORDJYLLAND: I aften og nat gennemføres en stor øvelse i Aalborg Lufthavn.

En øvelse, hvor politifolk, Nordjyllands Beredskab, Region Nordjylland, Hjemmeværnet samt Aalborg Lufthavn er involveret, og der vil være en del udrykning.

Men - der er altså ingen grund til panik. Det ér kun en øvelse.

Klar til det uventede

– Vi øver os jævnligt i samarbejde med andre myndigheder og lokale virksomheder. Det er vigtigt, at vi alle øver forskellige typer af scenarier, fordi vi skal være klar til at håndtere det uventede, siger vicepolitiinspektør Henrik Skals fra Nordjyllands Politi, som leder øvelsen.

Øvelsen skal træne flere elementer: politiets reaktionspatruljer og politiets ledelseskapacitet, ligesom det tværfaglige samarbejde mellem Nordjyllands Beredskab, Region Nordjylland, Hjemmeværnet samt Aalborg Lufthavn skal afprøves.

100 figuranter og lyd af skud

Desuden medvirker op mod 100 såkaldte figuranter. Og da øvelsen skal være virkelighedstro for at sikre optimal læring for personalet, vil der forekomme begrænset brug af udrykning samt anvendelse af løs ammunition.

Øvelses-scenariet vil være en uvarslet hændelse i lufthavnen, der resulterer i flere skadede personer. Øvelsesstedet bliver især lufthavnsterminalen og lufthavnens parkeringsplads, især omkring de to hovedindgange.

– Det kan måske give lidt gene for nogle passagerer eller borgere i området. Vi håber på alles forståelse for, at det er nødvendigt, at myndighederne øver sig i realistiske omgivelser, siger Henrik Skals.

Øvelsen foregår fra torsdag aften kl. 22.30 til kl. 02.30, så den kun minimalt vil forstyrre passagerer og lufthavnens drift. Lufthavnsterminalen vil være lukket under selve øvelsen.