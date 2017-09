Stor øvelse i lufthavn

AALBORG: Tirsdag frem til klokken 20 finder en beredskabsøvelse sted ved Aalborg Lufthavns terminalbygning.

Øvelsen udføres af beredskabet i Nordjylland og koordineres af Nordjyllands Politi. Den involverer også selve lufthavnen.

- Under øvelsen vil busser køre i henhold til køreplanen, men de omdirigeres for at undgå øvelsesområdet, oplyser vagtchefen ved Nordjyllands Politi.

Øvelsen rummer ikke "væbnede elementer", som han udtrykker det.