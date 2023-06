Derfor kan du høre udrykning til Aalborg Havn på torsdag

AALBORG:Torsdag 8. juni bliver der holdt en stor beredskabsøvelse på Nefovej i Vodskov på Aalborg Havns arealer ved Nordjyllandsværket. Øvelsen holdes med deltagelse af flere myndigheder, så man udover at få testet de enkelte deltageres indsats også for presset samspillet og kommunikationen mellem myndighederne.

Det er Nordjyllands Politi, Nordjyllands Beredskab, Beredskabsstyrelsen Nordjylland, Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland, Aalborg Kommunes miljøvagt samt den Præhospitale Virksomhed, der er de myndigheder, der deltager som øvelsestagere.

Derudover stiller Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland med et større antal figuranter, der skal gøre øvelsen så realistisk som muligt.

Politiassistent Kenneth Sloth Andersen, der er øvelsesansvarlig, oplyser i en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi, at der bliver en del kørsel med udrykningskøretøjer i området omkring øvelsen, så der er ingen grund til bekymring, hvis man oplever ekstraordinært meget aktivitet med blå blink på torsdag.

Øvelsesledelsen kan ikke løfte sløret for detaljerne, da det jo netop handler om træning og øvelse af kollegerne i de forskellige beredskaber – og det er vigtigt, at man ikke kender alle enkelthederne på forhånd, således at læringen kan blive optimal.

- Jeg kan kun sige, at vi har skruet et øvelsesscenarie sammen, der gør, at deltager bliver udfordret i betydelig grad på flere parametre. Formålet er, at vi får afprøvet og vurderet enhedernes indsats og ikke mindst myndighedernes samspil – for et velfungerende samarbejde på tværs er enormt vigtigt, når sådanne hændelser skal håndteres, forklarer Kenneth Sloth.

Øvelsen går i gang torsdag eftermiddag og forventes at slutte i løbet af aftenen.