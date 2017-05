Stor ordre til Aalborg-virksomhed

AALBORG: Byen Russi i den italienske provins Emilia-Romagna skal have et nyt kraftværk, der skal omdanne biomasse til elektricitet, og det skal Aalborg Energie Technik stå for sammen med det italienske firma Termokimik Corporation.

Dermed er endnu en stor ordre i hus for Aalborg Energie Technik, idet den repræsenterer en værdi på 150 millioner kroner for Aalborg-firmaet.

Kraftværket skal fyres med forskellige former for rent affaldstræ fra lokalområdet, blandt andet fra savværker, og det vil kunne levere hvad der svarer til det årlige elforbrug for 84.000 husstande.

Samtidig vil overgangen til biomasse spare området for udledning af 117.000 ton CO2 pr. år.

Administrerende direktør Hans Erik Askou fra Aalborg Energie Technik er da også vældig godt tilfreds med ordren:

- Vi vil gerne arbejde i forskellige lande, så det er godt, at vi nu kommer tilbage til Italien, hvor vi tidligere har etableret et biomassefyret kraftværk.

Han forklarer, at firmaet i de senere år har arbejdet mest i Frankrig og England, mens det tidligere var Tyskland.

Hans Erik Askou er ekstra tilfreds med den italienske ordre, idet der ikke er så meget at hente i England som tidligere:

- Dels har englænderne indført en ny tilskudsmodel for elektricitet, og den favoriserer ikke biomasse. Dels er kursen på pundet faldet 20 procent på grund af Brexit, og det fremmer heller ikke afsætningsmulighederne, siger han.

Aalborg Energie Technik har i øjeblikket 151 medarbejdere i Aalborg, og firmaet har netop offentliggjort sit 2016-regnskab (omtalt i NORDJYSKE i går), der viser et overskud på 58 millioner kroner efter skat mod 31 millioner kroner året før.

Kunden bag den nye ordre fra Italien er PowerCrop Russi, der har valgt Aalborg Energie Technik på grund af den høje effektivitet, høje brændselsfleksibilitet, lave udledning og lave vedligeholdelsesomkostninger, som dets anlæg er kendt for.