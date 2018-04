Stor ordre til Bladt Industries

AALBORG: En konkurs i det polske firma ST3 sidste år har landet en større ordre hos Bladt Industries.

Ordren gælder 24 såkaldte overgangsstykker, der skal placeres på allerede støbte fundamenter og tilhørende stålrør i Danmarks største havmøllepark Horns Rev 3.

Det er svenske Vattenfall og belgiske GeoSea, som står bag Horns Rev 3. De har delt ordren på i alt 49 overgangsstykker mellem Smulders i Belgien og Bladt Industries i Danmark.

For at undgå forsinkelser i projektet skal produktionen hastes igennem, og det vil ifølge Bladt Industries betyde, at projektet er afsluttet i løbet af få måneder.

- Det er et super spændende projekt, da det på mange områder er anderledes end de projekter, vi plejer at eksekvere til offshore vindbranchen. Projektet kan man på godt jysk sige er et "fast track projekt", som forventes afsluttet i løbet af få måneder, siger Klaus Munck Rasmussen, vice president i Bladt Industries.

Læs meget mere på NORDJYSKE Plus.