Stor overraskelse for 94-årig: Pludselig væltede det ind med brandfolk

AALBORG:En 94-årig kvinde i Aalborg fik sig noget af en overraskelse mandag kort før klokken 10. Pludselig væltede det ind med brandfolk i hendes hus på Vestre Allé.

Det skulle dog vise sig, at der ikke ligefrem var tale om en af de største slukningsopgaver i Nordjyllands Beredskabs historie.

- Der skulle kun to kander vand til. Så den 94-årige var noget overrasket over det opbud, der lige pludselig kom. Men vi rykker jo ud, som om det er det værst tænkelige, der er sket, konstaterer indsatsleder Klavs Bojesen.

Sagen var den, at kvinden havde valgt at brænde nogle papirer af i en zinkbalje på terrassen. Det gav en del røg, som blev set af forbipasserende, der slog alarm. Og det får de et skulderklap for, selvom der ikke var meget at komme efter for brandfolkene.

- Det er rigtig fint, at folk holder øje og reagerer, når det ryger fra en villa, roser indsatslederen.

Han konstaterer i øvrigt, at husets beboer tog hele oplevelsen med oprejst pande trods det noget overraskende besøg.