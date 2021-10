Seneste: Derfor rykkede politiet massivt ud

Opdateret kl. 16.39 med nye oplysninger

AALBORG:En stor politistyrke rykkede torsdag eftermiddag kl. 13.55 massivt ud til Nyhavnsgade nær Østre Havn i Aalborg.

Et vidne slog alarm, da han observerede to mænd, hvor den ene blødte fra hånden - og den anden angiveligt havde en kniv i den ene hånd.

Det fik Nordjyllands Politi til at trykke hårdt på alarmknappen, og en lille håndfuld patruljevogne blev sendt afsted - deriblandt både hundepatrulje og den særlige Romeopatrulje, som er en beredskabspatrulje, hvor politifolkene har fået en særlig uddannelse målrettet at kunne handle effektivt i kritiske situationer, hvor menneskeliv er i fare, og tiden er en afgørende faktor.

- Anmeldelsen lød voldsom, og derfor rykkede vi talstærkt ud, forklarer vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Da de mange politifolk nåede frem, blev to mænd på henholdsvis 39 og 40 år anholdt. Den 39-årige blødte fra hånden, mens den 40-årige angiveligt havde haft en kniv i hånden.

Aktionen i Nyhavnsgade tog knap en time. Privatfoto

- Det viser sig, da vi kom frem, at der ikke var nogen kniv - i hvert fald ikke en, vi kunne finde. Ham, der blødte, var åbenbart sammen med ham, der angiveligt skulle have haft en kniv, og han havde skåret sig. Han var ikke blevet stukket, forklarer Jess Falberg.

Ingen af de to anholdte, som er godt kendt af politiet, ønskede at hjælpe politiet med at opklare sagen.

- Og ham, der blødte, ville ikke undersøges på et sygehus, så vi var nødt til at løslade dem og lade dem gå, oplyser vagtchefen.

En række bilister blev stoppet i området, mens politiet forsøgte at danne sig et overblik over, hvad der var foregået.

Kl. 14.45 blev aktionen afblæst.